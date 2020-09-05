Степанов предупредил об «апокалиптических картинах», ожидающих Украину в случае несоблюдения карантина

Глава Минздрава Украины Максим Степанов предупредил украинцев, что если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, для лечения пациентов с Covid-19 может не хватит врачей.

Об этом чиновник заявил в ходе брифинга в субботу, 5 сентября.

«Я слышу от некоторых представителей местной власти, что они не согласны и не будут исполнять (карантинные ограничения — Ред.). В Украине есть закон, и вы обязаны исполнять решения, которые выдаются комиссией по чрезвычайным ситуациям», — отметил Степанов.

Он призвал украинцев ответственно относиться к правилам карантина, которые, по его словам, являются «нашей новой реальностью».

«Другого пути, чтобы победить Covid-19, просто не существует. Или мы придерживаемся правил, и тогда мы его победим, или мы видим апокалиптические картины в наших городах, районах, когда наши медицинские учреждения не в состоянии будут предоставлять помощь, потому что количество больных будет таким, что они не справятся», — сказал Степанов.

Он назвал адаптивный карантин идеальной стратегией, которая позволяет предотвратить распространение коронавируса и вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных городах или районах, не закрывая всю страну или область.

Видео: YouTube/ КабМін