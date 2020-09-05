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Тихановская призвала белорусов выйти на оппозиционный «Марш единства» в воскресенье

06.09.2020

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая недавно заявила о начале мирной революции в республике, призвала граждан выйти на «Марш единства», который состоится в воскресенье, 6 сентября.

Соответствующее видеообращение появилось в телеграм-канале политика «Пул первой» в субботу, 5 сентября.

«Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на «Марше единства», который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе — мы сила», — заявила Тихановская. 

Ожидается, что в марше примут участие жители Минска и других городов Беларуси. 

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