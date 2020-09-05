Зеленський і його партія продали списки “Слуги народу” і кандидата в мери Дніпра бандиту Петровському й олігархові Коломойському, – Філатов

Кандидати в депутати в Дніпрі від “Слуги народу” – це маріонетки олігархів і бандитів.

Про це у Facebook написав мер міста Борис Філатов.

“У них – агонія. Зеленський і його партія продали списки СН і кандидата в мери Нарику (Олександр Петровський. – Ред.) і Бені (Ігор Коломойський. – Ред.). Кандидати в депутати в Дніпрі від “зелених” – це маріонетки олігархів і бандитів. Вони розуміють, що нічого не можуть зі мною зробити, бо люди – за мене. Тому вони бісяться від безсилля”, – переконаний міський голова Дніпра.

Він повідомив, що на кожній його зустрічі з виборцями “присутні одні й ті ж пики: 9-й телеканал Бені і телеканал D1 Нарика, кримінальне падло, яка вдає “патріотів”, колишні наркоторговці і колишні охоронці “Еміля”, виродки і кримінальна шушваль”. За словами Філатова, всі вони відомі поліції.

“Знаєте, що було найголовніше в цій зустрічі? Ось ця розмова на фото: “Альбертич, я – простий трамвайний кондуктор. Я ніколи не бачила моря і тільки завдяки міській програмі для комунальників поїхала туди вперше в житті. Дякую”, – прокоментував Філатов прикріплене фото.

Потім він процитував фільм “Достукатися до небес”, де один із героїв переконує друга продовжувати подорож до моря, бо “боятися нерозумно”.

Він також підкреслив, що не боїться своїх опонентів.