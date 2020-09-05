Опції, якими можна пожертвувати під час купівлі вживаного авто

Так, BMW 1-series, Mercedes A-class і Audi A3 вже в базових комплектаціях оснащуються литими дисками. Більшість водіїв на це не звертають увагу, однак ті, хто вибирає машину преміум або бізнес-класу, ставлять зовнішній вигляд авто мало не на перше місце.

Проте, експерти вважають, що від цієї опції цілком можна відмовитися.

Знімний дах або люк вважаються цікавими опціями, але під час експлуатації виявляється, що вони не так вже потрібні. Люк ставили на моделі 80-90 років, так як в список обладнання не входив кондиціонер. Зараз же останній широко доступний, а значить, необхідність в додаткових функціях відпала.

Мало користі і від мультикерма або сучасної мультимедіа з цифровим дисплеєм. Пояснюється це досить просто – багато авто вже в базовій версії дозволяють управляти автомобілем за допомогою смартфона, а значить, додаткових функцій не потрібно.

Аналітики віднесли до списку непотрібних опцій також кліматичну систему з розширеним функціоналом і шкіряний салон. Вартість таких доповнень виявиться досить високою, але помітного комфорту вони в результаті не дадуть.

: news.finance.ua