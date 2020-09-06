Нардепы упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД

Народные депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект № 3424, который предусматривает отмену судебного сбора при обжаловании в суде административного штрафа за нарушения ПДД. За него проголосовали 315 народных депутатов.

Сейчас многие автомобилисты, получившие небольшой штраф за нарушение ПДД, не обжалуют его в суде, хотя и хотели бы, так не чувствуют за собой вину. Однако, при обращении в суд нужно заплатить судебный сбор, равный 0,2 размера прожиточного минимума, то есть 420 гривен.

Получается, что в некоторых случаях штраф меньше, чем судебный сбор. Естественно, многие водители поэтому не обращаются в суд, так как нет смысла.

Законопроект № 3424 предусматривает отмену судебного сбора при обжаловании в суде административного штрафа за нарушения ПДД. Его уже приняли в первом чтении. Теперь в него внесут поправки, а потом вновь передадут на обсуждение депутатов во втором чтении.