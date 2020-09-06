«Газпром» в предбанкротном состоянии — аналитик

После публикации последних финансовых показателей «Газпрома» в России заявили, что компания находится в предбанкротном состоянии.

Накануне финансовые издания России заявили, что чистая прибыль компании рухнула на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 45 млрд в этом году против 713 в прошлом.

Известный российский эксперт Эль Мюрид заявил, что экономическая модель энергетической державы Владимира Путина потерпела крах. В основе модели экспорта сырья лежали высокие цены на энергоносители, однако в последние полгода ситуация резко изменилась.

Цены на нефть и газ упали до рекордно низких значений.

Ситуация для «Газпрома» усугубляется тем, что спасти его может только моментальный скачок цен на газ, однако в ближайшей перспективе это невозможно. Более того, ситуация для России на внешних рынках выглядит угрожающей, поскольку американский СПГ и снижение спроса на российские энергоносители в Европе и мире продолжают снижать прибыль и рынок «Газпрома».

По словам эксперта, экономика России находится под угрозой, поскольку выстроенная модель может не пережить нынешний финансовый кризис, который рискует обернуться для Кремля настоящим цунами.

«Логично, что все факторы складываются в идеальный шторм, который синергетически усиливает всех их в колоссальную волну, нависшую над выстроенной грабительской экономикой. Никаких возможностей предотвратить это цунами у путинской шпаны нет. Она просто не умеет это. Ее профиль — грабить, воровать и убивать, чего еще можно ждать от мелких гангстеров с районного рынка, случайно ставшими у руля огромной страны?» — пишет он.