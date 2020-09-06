В Донецкой области из-за загоревшегося сухостоя начался пожар, огонь повредил несколько домов

На Донбассе не стихают масштабные пожары. Так, в субботу, 5 сентября, спасатели приступили к ликвидации возгорания сухой травы и домов в селе Гладосово Донецкой области. Пострадавших и жертв нет.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что сегодня в 12:50 в спасателям поступило сообщение о пожаре на окраине села Гладосово Бахмутского района.

«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домов и сухой травы на открытой территории. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 21 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, в четверг, 3 сентября близ Станицы Луганской Луганской области бушевал пожар. Сильное задымление наблюдалось на улицах Шевченко и Москва-Донбасс, жителей которых предупредили о возможной эвакуации.