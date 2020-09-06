Минобороны вводит в эксплуатацию катер «Костополь» производства скандальной «Кузни на Рыбальском»

Малый бронированный артиллерийский катер «Костополь» включен в состав Военно-Морских сил Украины. Судно было построено на заводе «Кузня на Рыбальском», имущество которого недавно арестовали по делу об отмывании денег бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что «Костополь» стал седьмым из серии катеров проекта 58155. Он построен на судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском».

«На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. «Костополь», как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес», — говорится в сообщении.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.