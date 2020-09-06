Еврокомиссия предлагает странам ЕС ввести единые меры по ограничению путешествий из-за коронавируса

В Европейской комиссии обнародовали предложения по координации на уровне ЕС действий национальных правительств, которые направлены на ограничение путешествий в условиях коронавирусной пандемии.

Об этом рассказала президент ЕК Урсула Фон дер Ляен.

«В результате пандемии коронавируса многие национальные правительства в течение прошлых месяцев ввели ограничения на путешествия. Попытки ограничить распространение вируса действительно важны. Но граждане часто не получают надлежащей информации, куда они могут поехать, какие правила соблюдать во время таких путешествий и что делать, чтобы оставаться в безопасности. Как могли убедиться многие люди – эти правила очень часто меняются. Поэтому нам нужно достичь большей ясности и предсказуемости. Именно поэтому сегодня мы предложили совместный подход к таким мерам», — сказала Урсула фон дер Ляен.

Отмечается, что в качестве первой меры будет введен общий для всех стран ЕС цветовой код. Благодаря этому граждане смогут четко определять, посещение каких регионов в Европе является рискованным. Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости еженедельно будет выпускать обновленную карту таких зон на основе информации от национальных правительств. В зависимости от эпидемиологической ситуации страны и регионы будут помечать зеленым, оранжевым или красным цветом.

Также вводятся общие подходы к ограничениям для всех, кто посещал «красные зоны». По словам президента ЕК, ни одному гражданину ЕС не могут запретить посещать любую страну ЕС. Вместо этого будут широко использоваться тесты и карантинные мероприятия, которые будут четко определены для посетителей каждой из «цветных» зон. Это должно принести европейцам больше ясности и предсказуемости.

Наконец, как отметила Урсула фон дер Ляйен, должна быть налажена система информирования граждан на уровне ЕС, благодаря которой все европейцы будут получать точную и своевременную информацию об изменениях эпидемиологической ситуации и об ограничительных мерах, применяемых в этой связи.