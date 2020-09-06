«Красавица»: Джамала вызвала восхищение фанатов светлым изысканным платьем

Вот уже второй раз певица Джамала познает все прелести материнства. После рождения сына, певица продолжает вести Instagram, где делится с поклонниками подробностями личной жизни, рассказывает о своей творческой карьере, а вместе с тем демонстрирует стильные образы.

Недавно в Сети она показала свой новый образ.

Так, в микроблоге знаменитости появилось новое фото, где она позирует на фоне красивого пейзажа. На певице роскошное белое платье с внушительным декольте, наполовину обнажающим грудь и корсетом, который подчеркивает талию. Волосы певицы распушены и красиво уложены, на лице макияж с акцентом на глаза.

«Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея!Ни слова больше! », – подписала фотографии знаменитость.

Поклонники были в восторге. В основном обращали внимание на красивый пейзаж и роскошные формы Джамалы.

«Локация бомбически красивая Мы очень ждем новый клиииип», «Джамала!Я не перестаю Вами восхищаться. Какая вы органично-горманичная во всех своих фото и образах Счастья и здоровья Вам и Вашей семье», «Красуня! Я вас обожнюю!», «Джа! Така стильна», «Наряд обалденный, впрочем как всегда», «Шикарна жіночка», – пишут в Сети.

: golos.ua