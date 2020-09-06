В 2020 году ВВП Украины сократится на 6,5% — Fitch

По итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 6,5%, однако уже в 2021 и 2022 годах этот показатель возрастет — на 3,8% и 3,5% соответственно.

Соответствующий прогноз дало рейтинговое агентство Fitch, информирует портал Finbalance в субботу, 5 сентября.

В то же время аналитики утверждают, что из-за непредсказуемой ситуации вокруг пандемии коронавируса, показатели могут значительно измениться. Однако на данный момент в Fitch прогнозируют, что к концу 2020 года уровень инфляции в Украине приблизится к 5%. В 2021 году инфляция может составить в среднем 5,3%, а в 2022 году — 5,7%.

При этом эксперты считают, что после рекордного снижения учетной ставки Нацбанка до 6% в дальнейшем снижаться она не будет. На это повлияет инфляция и рост минимальной зарплаты в 2021 году.

В Fitch ожидают, что дефицит госбюджета Украины в 2020 году будет на уровне 6,5% ВВП, в 2021 году — 5,4% ВВП, в 2022 году — 4,2% ВВП. Общий государственный долг по итогам текущего года вырастет до 57,4% ВВП (65,1% с учетом гарантированного долга) с 44,4% (50,4% с учетом гарантированного) в 2019 году.

Аналитики Fitch также считают, что в 2022-2023 годах государственный долг стабилизируется на уровне 60%, и дальше этот показатель будет снижаться.

Кроме того, рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В» со стабильным прогнозом.