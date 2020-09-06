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В детском лагере под Запорожьем, где отдыхают почти 300 детей, у тренера обнаружили коронавирус

06.09.2020

В детском оздоровительном лагере «Меотида» в Приморском районе Запорожской области 4 сентября выявили коронавирус. 

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины. 

Как сообщается, коронавирус был подтвержден у тренера, который привез в «Меотиду» воспитанников. 

Сейчас в лагере — 286 детей и 49 сотрудников. За всеми установлено медицинское наблюдение, их обследуют на коронавирус. Covid-19 по состоянию на 5 сентября был выявлен у одного ребенка. Сообщается, что с 20 до 24 августа он находился на соревнованиях во Львове. Контактных детей из отряда и вожатую изолировали в другом неработающем оздоровительном учреждении.

 

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