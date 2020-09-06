Прокуратура сообщила о подозрении хулигану, который избил священника в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в Киеве вечером в пятницу, 4 сентября, избил священника недалеко от ТЦ «NewWay».

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба прокуратуры.

«В правоохранительные органы столицы обратились неравнодушные граждане, которые стали свидетелями вызывающего поведения нападающего. Из-за словесного конфликта он нанес священнослужителю несколько ударов по лицу, а в дальнейшем, с целью запугивания и унижения лиц, решивших помочь пострадавшему, демонстрировал оружие и нецензурно выражался в их адрес», — говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 УК Украины, — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Санкция статьи — наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет. Досудебное следствие продолжается.