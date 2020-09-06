В правительстве считают, что в Украине перестала расти безработица

В Украине остановился рост количества безработных. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства в пятницу, 4 сентября.

Пособия

Также, по его словам, отсутствует задолженность по выплате пособия по безработице.

«Рост количества зарегистрированных безработных остановился. Регистрацию для безработных было максимально упрощено. Сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась», — заявил Петрашко.

Программа антиувольнения

Правительство ввело программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Программа призвана компенсировать увольнения.

«Тем самым, нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой», — отметил Игорь Петрашко.

По состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней, добавил Петрашко.

Также он добавил, что в течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует.

При этом на фоне смягчения карантинных ограничений в некоторых странах Европейского союза в июле 2020 года вырос уровень безработицы.