Львовские шахтеры вышли на поверхность, а криворожские ушли под землю

Работники шахты «Надежда» во Львовской области прекратили акцию протеста из-за долгов по зарплате. Шахтеры вышли на поверхность, рассказал в субботу, 5 сентября, советник министра энергетики Александр Трохимец.

Напомним, что горняки этой шахты провели неделю под землей, требуя погашения долгов по зарплатам. Их поддержали жены шахтеров, которые устраивали свои акции протеста, перекрывая дороги.

«Сегодня в 9:25 все шахтеры шахты «Надежда», которые несколько дней находились под землей, поднялись наверх. Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты», — отметил советник министра и попросил кинуть в него камень того, кто станет утверждать, что его патрон, глава Минэнергетики Буславец — неэффективный менеджер.

Возможно, булыжник для броска понадобится главе независимого профсоюза горняков Украины Михаилу Волынцу. Он сообщил, что по состоянию дел на сегодня продолжается протест горняков Кривого Рога. Здесь 29 шахтеров уже вторые сутки в знак протеста не выходят на поверхность из шахты «Октябрьская». При этом, по его словам, в шахтах «Октябрьская», «Родина», «Гвардейская» и «Терновская» нет связи! Администрации объясняют это поломками на АТС.

А тем временем президент Беларуси заявил, что поскольку во врем мире сейчас безработица, украинские шахтеры с удовольствием займут места белорусских протестующих на заводе. «У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — отметил Лукашенко.