На Дніпропетровщині з’явилося загадкове коло на полі (фото)

На соняшниковому полі села Придніпрянське, що на Дніпропетровщині з’явився загадковий візерунок. Про це повідомляє 9 сhannel,Dnipro пише agronews.ua.

Малюнок у вигляді кола можна побачити з висоти пташиного польоту.

На думку уфолога Олександра Ковальова, це коло гідне вивчення і відкидає версію, що малюнок створила матінка-природа.

“Сто відсотків, що це не природне явище, ані вітер, ані торнадо, яке могло закрутити такий малюнок. Це може бути робота людини за допомогою квадрокоптеру, або ж це аномалія, пов’язана з іншою цивілізацією“, – вважає уфолог.

: agronews.ua

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