Шмигаль згадав про мільярди доларів, що лежать в Україні

Створення фондового ринку для бізнесу та фізичних осіб є пріоритетом для уряду України.

Про це в суботу, 5 вересня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі МСП. Перезавантаження.

“Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми цим будемо займатися”, – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що з урахуванням наявнихв країні фінансових ресурсів українці самі повинні забезпечити собі пенсії.

“Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, що для більшості тих, хто сидить в цьому залі, сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов’язані перейти на накопичувальну”, – заявив він.