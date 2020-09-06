Под Винницей старшеклассников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки коронавируса среди учителей

В одной из школ Винницкой области из-за вспышки коронавируса старшие классы были закрыты на карантин, а учеников перевели на дистанционное обучение.

Об этом пишет местное издание «Калиновка City».

«Мы приняли решение не начинать обучение в пятницу, ведь резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Двое учителей школы лечатся от Covid-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию», — сообщили в сельсовете.

Как отмечается, средние и старшие классы будут переведены на дистанционное обучение с начала следующей недели. В то время как младшие классы продолжат обучение в учреждении.

«С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме», — отметил глава Павловского сельсовета Виктор Кособуцкий.