Глава МИД отреагировал на заявления Фокина: каждый имеет право на ошибку

Высказанные в интервью СМИ мнения заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина отличаются от его официальной позиции на заседаниях ТКГ.

В интервью Фокин, очевидно, позволил себе выйти за рамки той позиции.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

Кулеба отметил, что высказывания Фокина вне ТКГ не являются официальной позицией Украины на переговорах по Донбассу.

«Каждый имеет право на ошибку. Давайте не будем сразу замахиваться топором. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок», — добавил министр.

Напомним, недавно Фокин дал интервью изданию «Страна». Согласно опубликованному тексту интервью, Фокин высказался относительно необходимости проведения общей амнистии боевиков и предоставления особого статуса Донбассу для урегулирования ситуации. Эти слова Фокина вызвали негодование среди общественности и украинских политиков.