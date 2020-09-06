В Мексике строители аэропорта раскопали кладбище мамонтов

Древние животные сгинули в болотной трясине.

В Мексике строительная площадка воздушной гавани превратилась в палеонтологические раскопки. Ещё в начале года здесь обнаружено огромное кладбище древних млекопитающих. Найдено почти 200 останков исчезнувших животных, сообщает euronews.

По словам учёных, 15 тысяч лет назад тут было мелкое топкое озеро, ставшее ловушкой для сотен животных. Кого-то из них, возможно, добивали и древние охотники.

“Эти исследования позволят нам понять, какое влияние на исчезновение мамонтов оказали климатические изменения, или верно другое предположение — о том, что в их вымирании ключевую роль сыграли люди”, – отметил палеонтолог Хоакин Арройо Кабралес.

На территории нынешней Мексики жили так называемые колумбовы мамонты — не такие лохматые, как более известные шерстистые, и немного крупнее. Кроме них, учёные нашли верблюдов и лошадей.

При этом не так давно всего в 20 километрах от будущего аэропорта были раскопаны древние ямы-ловушки, куда попадались те же мамонты. Там же нашли и множество орудий, сделанных из костей этих животных.

Пока что огромная площадь строительства позволяет рабочим и палеонтологам не мешать друг другу. Но аэропорт должен быть достроен в 2022 году, а значит у учёных не так много времени.

: lenta.ua