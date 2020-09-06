В Тернопольской ГФС разоблачили растрату 60 тонн контрафактного алкоголя

Должностных лиц Тернопольского областного управления Государственной фискальной службы подозревают в растрате 60 тонн контрафактного алкоголя. Действия чиновников нанесли государству ущерб на 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Среди подозреваемых руководитель управления ГФС, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор. Подозреваемые передали контрафактную продукцию на уничтожение частной фирме, а не специализированному госпредприятию, как этого требовал суд.

Вчера восьмерым чиновникам фискальной службы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины.