Инцидент возле военного объекта на Арабатской стрелке: пришлось применить оружие

В субботу, 5 сентября, группа граждан пыталась приблизиться к территории военного объекта в Херсонской области. Военным для предупреждения противоправных действий злоумышленников пришлось применить оружие.

Как передает «Апостроф», об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВС Украины на странице в Facebook.

Инцидент произошел около 17 часов 5 сентября. Дежурная смена одного из подразделений, которое выполняет боевые задачи в Херсонской области, осуществила несколько выстрелов для предупреждения приближения отдельной группы граждан Украины на территорию военного объекта, расположенного в районе Арабатской стрелки.

«После применения оружия на предупреждение указанные граждане прекратили совершение противоправных действий в отношении личного состава, несущего службу по обороне военного объекта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы.