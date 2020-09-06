Заявление главаря террористов “ДНР” Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, – Кравчук

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

“В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной”, – сказал он в комментарии “Интерфакс-Украина”.

Кравчук указал, что заявления главаря так называемой “ДНР” Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

“И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия”, – подчеркнул он.