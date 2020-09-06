Жена умерла, а дети отказались: пенсионер из Ровно позвонил в полицию, потому что ему нечего было есть

В Ровно 88-летний мужчина позвонил в полицию и попросил помощи — у человека не было никакой еды.

Случай в Ровно произошел 5 сентября, в День благотворительности.

Экипаж патрульных, приехавший в частный сектор на улицу Можайского увидел взволнованного дедушку. Пожилой человек рассказал полицейским, что его жена недавно умерла, дети отказались и давно не посещают, а денег на питание нет. Продукты иногда приносит соседка.

Копы, сообщили в полиции Ровенщины, поехали в магазин и купили все, что заказал дедушка. Кроме того, связались с социальными службами. Там пообещали навестить дедушку в ближайшее время.

В патрульной полиции области отметили, что подобная потребность в помощи — не редкость и призвали людей быть внимательнее друг к другу.