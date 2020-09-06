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Кравчук закликав ТКГ зафіксувати важливість припинення вогню на Донбасі для обох сторін

06.09.2020

Екстрене засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи має ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі є і повинно бути найважливішим для всіх сторін.

Про це заявив глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Цього року нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягнення для всіх в Україні – як на вільній території, так і на окупованій”, – сказав він. 

Кравчук зазначив, що заяви представника так званої “ДНР” Дениса Пушиліна є “нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі”.

“І це зрозуміло для кожного – зокрема для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії”, – сказав він.

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