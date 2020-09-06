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От коронавируса умер прокурор Хмельницкой области

06.09.2020

5 сентября от коронавируса умер 43-летний руководитель прокуратуры Хмельницкой области Олег Синишин.

Об этом сообщает глава областной государственной администрации Дмитрий Габинет на своей странице в Facebook.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницкой области», — написал Габинет.

31 августа Синишин был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Габинет отметил, что общество потеряло высокопрофессионального и принципиального специалиста. Должность главы прокуратуры он занимал с 2014 года.

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