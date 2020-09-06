Шкарлета викликали до Нацагентства з забезпечення якості освіти через плагіат

У дисертації і статтях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Але це не завадило Зеленському протягнути його призначення на посаду в.о. міністра освіти.

В.о. міністра освіти Сергія Шкарлета викликали до Національного агентство із забезпечення якості освіти через плагіат, виявлений у його наукових роботах, повідомляє ZN.ua..

Питання про можливе порушення академічної доброчесності доктором економічних наук Шкарлетом включено до порядку денного Комітету з питань етики. Засідання розпочнеться о 10:00 п’ятниці, 11 вересня, за адресою Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1, к. 51, повідомили в НАЗЯВО 4 вересня.

У червні Володимир Зеленський повідомив, що МОН може очолити ректор Чернігівського національного технічного університету Сергій Шкарлет. Його Зеленському рекомендувало ректорське співтовариство.

Ексміністр освіти і науки Ганна Новосад і член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка, звернули увагу на некомпетентність кандидата в сферах початкового, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.

У дисертації і наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Однак це не завадило йому в 2016 році очолити Експертну раду МОН з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва.

Голосів за Шкарлета у Верховній Раді не вистачало, тому Кабмін призначив його в.о. міністра.

У 2012 році Шкарлет активно розхвалював Віктора Януковича і намагався стати народним депутатом від «Партії регіонів». Тоді ж Янукович присвоїв Шкарлету звання заслуженого діяча науки і техніки.

Петро Порошенко нагородив чернігівського ректора орденом «За заслуги» III ступеня та Державною премією в галузі освіти.