«Чырвоная і Белая»: Украинская группа «Пирятин» записала эмоциональный клип в поддержку беларусов

Песня «Чырвоная і Белая» — это музыкальный жест солидарности с беларуским народом, который в настоящее время борется за право на свободу от тирании.

Об этом сообщили музыканты из группы «Пирятин».

«Мы надеемся, что песня воодушевит белорусов и напомнит им, что они не одиноки в своих стремлениях и поступках. Многие наши беларуские друзья были с нами физически и морально в критические для Украины времена. Поэтому сегодня мы внимательно следим за развитием событий, желаем успехов и подъема общенационального дела! Жыве Беларусь», — говорит фронтмен группы Иван Семесюк.

«Пирятин» — музыкальная группа из Киева, образованная в 2016 году. Лидер коллектива — художник и писатель Иван Семесюк. Группа определяет свой жанр как «power country», тема песен — исследование украинской души во всем, даже в самых темных ее уголках. Дискография коллектива включает альбомы «Атентат» и «Тантра». Текст песни написал поэт Алесь Плотка, переводчик на беларуский язык книги Семесюка «Приключения павиана Томаса» и сборника стихов Юрка Издрика «Сигареты».

Музыка — Пирятин, слова — Алесь Плотка, звукорежиссер — Артем Малюга. Иван Семесюк — вокал, губная гармошка; Андрей «Бит» Литвинок — ударные; Артём Малюга — бас-гитара; Богдан Буткевич — гитара, бэк-вокал; Надя Коломеец — бэк-вокал.

Видео — Ганкафильм, режиссер — Ганка Третьяк, видео с акций протеста — Марина Драбышевская, Евгений Меркис, Даша Сопранецкая (Настоящее время).