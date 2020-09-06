У Полтаві чоловік заснув у холодильнику в обнімку з пельменями: відео з супермаркету

У Полтаві чоловік заснув у супермаркеті прямо в холодильній камері з пельменями. Молодого чоловіка зняли на відео в той момент, коли він мирно сопів в обнімку з замороженими продуктами.

В якому саме супермаркеті стався інцидент, не уточнюється. Курйозне відео з’явилося на ресурсі greenpost.ua з посиланням на “Кримінальну Україну”, передає rbc.ua.

На курйозному відео можна розглянути, що молодий чоловік зняв капці і заліз в холодильну камеру для зберігання пельменів. Причому скло на камері було зверху майже закритим, але ноги він залишив у режимі “провітрювання”.

В якому стані в цей момент знаходиться молодий чоловік, і що було з ним потім, зараз уточнюється.

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: bagnet.org

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