В Украине взлетел спрос на «мужей на час»: сколько они стали зарабатывать

В Украине за время карантина резко вырос спрос на услуги специалистов, умеющих что-то отремонтировать, установить или исправить в доме.

Об этом со ссылкой на данные сервиса заказа услуг Kabanchik сообщил сайт «Сегодня». Также стало известно, какие услуги могут быть наиболее востребованы осенью.

«За июнь – июль украинцы создали в интернете более 27,5 тыс. заказов на услуги сантехников, электриков, плиточников и штукатуров. Это на 80% больше, чем за два предыдущих месяца. Рост спроса объясняется стартом строительного сезона, а также поэтапным выходом страны из карантина», – отметили авторы.

Похожая картина наблюдается и на других таких же сайтах.

За июнь и июль на сантехников оформили более 7 тыс. заявок, это на 46% больше, чем в предыдущие месяцы. Их просили устранить течь в трубах и канализации, починить кран или установить водонагреватель. При этом средний чек на их услуги подрос на 8% по сравнению с апрелем и маем – 600 грн.

Спрос на укладку плитки и штукатурные работы летом вырос почти вдвое. В основном плиточников заказывали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатуров – подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги плиточников вырос на 5% – 5400 грн, штукатуров на 4% – 4600 грн.

По данным профильных сайтов, укладка квадратного метра плитки стартует от 250 грн, штукатурка одного «квадрата» стены – от 80 грн. То есть за средний чек можно уложить 20 кв. м плитки или оштукатурить 50-55 кв. м стен.

На 50% больше стало работы летом и у электриков – 3945 заказов. Их просили починить проводку, отремонтировать светильник или повесить люстру в квартире. Средний чек за один заказ в июне и июле составил 800 грн, столько же, как и в предыдущие два месяца.

Эксперты говорят, что с наступлением осени сохранится спрос на привычные услуги, но станут более востребованными и новые.

В частности, осенью будут востребованы утепление окон, стен и балконов, установка бойлеров, а также их чистка и ремонт. Еще одна востребованная услуга осенью – уборка урожая и доставка его с дачи. Также будут востребованы «мужья на час», сборщики мебели, электрики, сантехники.