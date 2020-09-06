В ноябре с COVID-19 в Украине станет хуже, медикам придется выбирать, кого спасать, – эпидемиолог

К концу сентября школы, вероятно, закроются из-за эпидемии коронавируса, дети массово начнут кашлять. В ноябре в Украине может сложиться ситуация с COVID-19, когда медикам придется выбирать, кого спасать, а кого нет.

Чтобы не допустить наихудшего сценария, властям следует срочно профинансировать детские садики, школы и лечебные учреждения, чтобы обеспечить их соответствие санитарным нормам, а каждому гражданину научиться правильно выполнять рекомендации по поводу защиты от коронавируса. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

–С чем вы связываете настолько высокие темпы распространения вируса в Украине?

– Это прогнозируемые цифры, потому что у нас идет системное нарастание первой волны. Кроме того, у нас не работают на предотвращение распространения COVID-19 – не работают с контактными, не проводят эпидемиологических расследований в очагах, не отправляют конкретных контактных людей на самоизоляцию или не тестируют их. Это и сказывается.

У нас на сегодняшний день COVID-19 носит исключительный характер распространения в закрытых помещениях, там, где находится большое количество людей. Это офисы, общепиты, где не выполняются мероприятия, которые рекомендует государство.

Дальше ситуация будет ухудшаться. Более того – она резко ухудшится к концу октября.

1 сентября дети пошли в школу. Детское население не является группой риска, но оно является движущей силой развития острых респираторных заболеваний. Когда у нас будет накладываться одно на другое, это будет усугублять ситуацию.

– Принято решение о продлении адаптивного карантина еще на 2 месяца – до 31 октября. Судя по тому, что вы сказали выше, это не будет иметь эффекта?

– Нет. Потому что у нас страна количественных показателей. Мы до сих пор слышим: выявили столько-то, заболело столько-то, школ к открытию сезона проверили столько-то.

Нам нужно не количество – нам нужно качество. Конкретно в какой школе за какой период времени сделана механическая вентиляция. Она должна быть как с охлаждением, так и с увлажнением воздуха. Конкретно – какое количество школ элементарно имеют воду, в скольких школах у детей есть возможность мыть руки с мылом и вытирать одноразовыми полотенцами.

На эти вопросы статистика не отвечает.

– Вы считаете, что, пока в школах не будет вентиляции, пока не будет возможности помыть руки с мылом и вытереть их одноразовым полотенцем, учебный процесс вообще не следует начинать?

– Я скажу по-другому. Когда 1 сентября все массово пошли в школу, в конце сентября или в середине октября все школы массово позакрывают.

Школы в Украине могут закрыть через 1-2 месяца после начала учебного года

– Из-за коронавируса или сезона гриппа?

– Я уверен, что из-за коронавируса. Но по поводу детского населения меня сегодня больше всего беспокоит аденовирусная инфекция. Потому что клинически она проявляется хроническим кашлем, как минимум, на 2-3 месяца. А в нашем обществе сейчас есть устоявшееся мнение, что кашель равно COVID-19.

Поэтому я затрудняюсь сказать, как будут реагировать на то, что дети массово начнут кашлять.

– Сейчас родителям предоставили право выбора. Можно отправлять детей в школу, а можно выбрать дистанционный вариант обучения. Вы рекомендовали бы оставлять ребенка дома?

– Я полностью поддерживаю возможность выбора, но хочу сказать, что право выбора работает только в крупных городах.

Но каждая семья должна проанализировать инфекционные риски. Возможно, под одной крышей живут несколько поколений – родители, дети, бабушки и дедушки. Дети могут вернуться со школы и заразить бабушку и дедушку.

Но при этом инфекционные риски нужно просчитывать до конца. Ведь не факт, что родители не принесут COVID-19 с работы с еще большей вероятностью, чем дети.

Здесь все неоднозначно. Но право выбора должно быть.

– По вашему мнению, может ли ситуация с коронавирусом в Украине выйти из-под контроля? Я имею в виду ситуацию, когда в инфекционных больницах не будет хватать коек для тяжелых больных.

– Я думаю, что в ноябре мы уже столкнемся с той ситуацией. Дай бог, чтобы мы не столкнулись с ней в октябре, – как было в Италии или в Испании, когда коек будет не хватать, медиков будет не хватать, и из двух тяжелых пациентов будут выбирать, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.

Мы к этому придем. К сожалению, у нас в обществе создаются условия естественного отбора. Это не шутки.

Сейчас все занялись местными выборами. Если бы эти сумасшедшие деньги, которые тратят на предвыборную кампанию, потратить на безопасность детей, для многих поколений вперед можно было бы сделать доброе хорошее дело. Но нет. Личные амбиции и личная жажда наживы берет верх и закрывает глаза всем нашим политикам.

В учебных классах должна работать вентиляция

– Минздрав предложил алгоритм действий относительно тестирования на коронавирус. Как вы его оцениваете?

– То, что делает Степанов, мне импонирует. Это была идея его и его команды – адаптивный карантин, четыре зоны, закрывать не всех, а только те населенные пункты, где большая заболеваемость коронавирусом или большая заполненность коек лечебных учреждений.

Что касается алгоритма, это нормальная практика. Но сейчас мы в очередной раз столкнемся не с количеством, а с качеством. Нельзя сравнивать по всей стране, по всем населенным пунктам семейных врачей, медицинскую помощь.

Где-то есть специалисты, профессионалы, а где-то есть медики, которые не дотягивают до уровня, чтобы называться медицинскими сотрудниками. Как и в каждой профессии.

Если люди позаботились о том, чтобы найти себе хорошего семейного врача, чтобы ему можно было дозвониться практически круглосуточно, чтобы его мотивировать, заинтересовывать, в том числе финансово, тогда все будет нормально. Если нет, тогда будут пожинать плоды нашей реформы здравоохранения.

– Что сейчас должно сделать государство и каждый гражданин Украины, чтобы предотвратить тот страшный сценарий, о котором вы сказали?

– Власти я скажу: отложите свои надбавки, премии и так далее и качественно профинансируйте социально критические объекты – детские садики, школы и лечебные учреждения. Если вы не будете этого делать, мы и к COVID-19 привыкнем, но ежегодно 5-8 миллионов украинцев будут болеть из-за неорганизованных мероприятий санитарной безопасности таких объектов.

А населению я порекомендую четыре основных правила.

Первое – научиться оценивать риски каждый на своем уровне, особенно, заходя в закрытые помещения. Второе – научиться правильно соблюдать физическую дистанцию. Третье – научиться качественно мыть руки с мылом. Мыть руки 2-3 секунды – это ни о чем. Если отсутствует возможность помыть руки, то качественно обрабатывать руки спиртовым антисептиком, в котором должно быть, как минимум, 60% спирта.

И четвертое – чем чаще мы будем проветривать помещения, тем лучше. Можно еще добавить: «заболел – сиди дома». И в больших помещениях, где много людей желательно надевать маску. Но тоже делать это правильно – не под нос и не на подбородок. Но резиновые перчатки не имеют никакого отношения к профилактике COVID-19.

– Все просто.

– Все просто, но мы должны всегда объяснять людям, как это нужно делать и зачем.