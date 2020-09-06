Китайські інвестори «Мотор Січі» оцінили свої збитки у $3,5 млрд та починають міжнародний арбітраж

Китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Претензію подано до Мін’юсту, як повідомив представник Skyrizon, передає УНІАН.

У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори «Мотор Січ» заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов’язань, закріплених в Угоді між урядом України і урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайські інвестори з Skyrizon в 2016 придбали 56% акцій українського підприємства авіаційного моторобудування ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя). До теперішнього часу вони не можуть управляти активом, оскільки на акції судом накладено арешт з ініціативи СБУ, а АМКУ затягує видачу дозволу на концентрацію. Більш того, протягом 3 років акціонери підприємства заявляють про порушення своїх прав — не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери не мають змоги впливати на дії менеджменту.

У судах різних інстанцій йдуть розгляди за позовами акціонерів «Мотор Січі» з вимогою зняти арешт, але судді відмовляють у клопотаннях про виклик до суду представників СБУ, АМКУ, ОП, Кабміну.

Тим часом показники фінансово-господарської діяльності «Мотор Січ» погіршуються, підприємство втрачає ринки, а його продукція стає неконкурентособной в порівнянні з двигунами іноземного виробництва, що ставить під сумнів існування підприємства.

Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій було укладено між Україною та КНР в 1992, сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно ставитися до іноземних інвесторів. У цьому контексті китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» вважають, що фактом недопуску їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала їх актив.

Збиток від ситуації, яка негативно позначається на відносинах Skyrizon і її структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш ніж $3,5 млрд.

Згідно з інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon закликають державу Україна негайно почати переговори і припинити незаконну діяльність органів влади по відношенню до ПАТ «Мотор Січ» і його акціонерів. Якщо ж держава Україна не зможе оперативно відреагувати і виконати свої міжнародні зобов’язання, китайські інвестори скористаються правом почати арбітражне провадження.

Китайські інвестори «Мотор Січ» також заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації. У цьому випадку буде створено робочу групу, до складу якої можуть входити представники китайської сторони, Мін’юсту, СБУ, Генпрокуратури, АМКУ та ін. профільних органів влади.