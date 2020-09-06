Клуб Милевского выгнал тренера за отказ поддержать Лукашенко

Брестское «Динамо», за которое выступает экс-футболист сборной Украины Артем Милевский, расторгло контракт с тренером вратарей Василием Хомутовским.

13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже «взяли кровь на руки», и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.

«Василий Хомутовский, покидает команду. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном Instagram команды.

Поклонники клуба назвали такой поступок руководства позором.

«Больше нет желания ходить смотреть игры пролукашистского клуба», «О, позиция клуба ясна, поддерживайте дальше режим насилия и беззакония. Дальше нам не по пути. Отписка», «Поздравляю! «Динамо-Брест» успешно приземлилось на дно», «Позор!» – написали юзеры в комментариях.