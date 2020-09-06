Терористи погрожують Україні «нищівним» ударом

Хочу віддати належне – перемир’я без використання важкого озброєнея тривало достатньо довго.

І на бойових, принаймні, офіційно, ніхто не гинув.

Правда, бували обстріли, які в офіційні звіти не потрапляли, але то пусте. Нещодавно наші хлопці встановили український прапор перед позиціями росіян – нудно було… Ті у відповідь вдарили. Але все ок, без жертв.

А от зараз пропагандистські змі все більше анонсують зрив «перемир’я», погрожують «нищівним» ударом.

За цей місяць, за офіційними даними, російським збройним угрупуванням було проведено додаткове мінування, фортифікація, завезення додаткового гсм та бк, техніки.

Це перемир’ я було дійсно найдовшим.

Але хочеться запитати, по-перше, якою ціною, а по-друге, до яких наслідків тепер це призведе?

На які умови росіян влада змогла піти заради обіцяного миру, а на які не змогли, бо шантажист завжди ставить якусь умову, яку неможливо виконати, а потім звинувачує жертву у зриві домовленостей.

Що влада вже здала, а що тільки планує?

Справа «вагнерівців», без вагнерівців, то окрема зрада, ще більш витончена.

А тут потрібно питати, де московити владу розвели?

І найголовніше, що ми за цей рік втратили, загальмували, не забеспечили у оборонному секторі та секторі безпеки, що дасть московитам поліпшити результат агресії в Україні?

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