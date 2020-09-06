Лилия Ребрик умилила фото с младшей дочерью на фоне фантастического замка

Дочь телезвезды Лилии Ребрик и танцовщика Андрея Дикого Диана играет в украинском фильме «Фабрика счастья». Съемочной площадкой стала невероятной красоты киностудия Victoria Films под Киевом, которая похожа на сказочный замок.

Знаменитая мама вместе с мужем и младшей дочкой Полиной поддерживала юную актрису, а в инстаграме опубликовала фото на фоне фантастической локации.

Пока Диана работала перед камерой, семья наслаждалась красивым местом и устроила фотосессию. В прохладный день Лилия Ребрик надела приталенные джинсы, темно-синюю рубашку и джинсовую куртку. Повседневный образ она завершила белыми кроссовками и показала естественную красоту без макияжа.

Младшая дочь ведущей Полина была в восторге от киностудии. В розовых штанишках и мятной куртке она взобралась на плечи к маме и искренне улыбалась на камеру. Похоже, долгое ожидание завершения съемочного дня принесло крохе только радость благодаря средневековому дизайну здания.

В комментариях поклонники Лилии Ребрик быстро рассекретили локацию съемки, назвав киностудию украинским Диснейлендом.

Стоит отметить, что дочь звезды Полина не впервые предстает перед камерой в роли актрисы. Недавно девочка получила главную роль в мелодраме «Много ненастных дней». Ранее она появлялась в картине «Сердце матери».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 4 Сен 2020 в 8:19 PDT

: Новости Ю