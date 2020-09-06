Чем в Киеве кормят больных коронавирусом: пациент показал видео

Журналист и блогер Андрей Луганский показал на видео, чем кормят в больнице больных COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

На видео — скромный обед, которым вряд ли насытится взрослый человек, тем более тот, кто болеет и кому надо набираться сил.

В обед в больнице входит: что-то жидкое в тарелке, похожее на овсяную кашу, чай, вареное яйцо и ломтик хлеба.

«Я так понимаю, что вместо еды для больных, на деньги из антикоронавирусного фонда построили дороги для предвыборной кампании Зеленского», — прокомментировал свой обед журналист.