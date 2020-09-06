Украина требует от Европы ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Из-за ситуации с Навальным режим Путина «должен быть лишен важнейшего источника доходов»…

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на возможное отравление оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, которое оно обнародовало 6 сентября, передает Deutsche Welle.

«Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией», — заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта «Северный поток — 2» недостаточно.

По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина «должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику».

Прекращение европейских инвестиций в РФ

Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

«Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангелы Меркель, Angela Merkel. — Ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены», — полагает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.