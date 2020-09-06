Кабмин разъяснил, законны ли проверки переселенцев во время карантина

В настоящее время, не смотря на карантин, органы соцзащиты населения продолжают проверять переселенцев.

На период действия карантина или ограничительных мер Законом Украины от 30.03.2020 № 540-IX:

запрещается осуществление проверок фактического места жительства пребывания ВПЛ при назначении (возобновлении) социальных выплат;

комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказе в назначении (возобновлении) социальных выплат без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

продолжается выплата внутренне перемещенным лицам социальных выплат (пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставление социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), предназначенных до периода установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Таким образом, проверки фактического места проживания/пребывания переселенцев при назначении (возобновлении) социальных выплат, в том числе адресной помощи, на время карантина отменены и не могут быть основанием для прекращения выплат.