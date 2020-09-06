Все смешалось в доме Зеленских — эксперт

В Днепре, во время общения Бориса Филатова с горожанами провокатор облил его зеленкой. И это характеризует тот градус агрессивного идиотизма, в который проваливается наше общество.

При Петре Порошенко зеленкой не брезговала власть по отношению к представителям оппозиции.

А еще при ПАПе «правильные» патриоты плескали зеленкой на патриотов «неправильных».

Но на моей памяти это первый случай, когда при попустительстве одной ветви власти пытаются унизить представителя другой ветви.

Потому что Борис Филатов, нравится он или нет — официально избранный действующий руководитель местного самоуправления.

Причем, произошло это аккурат после съезда партии местного самоуправления «Пропозиция», созданной при активном участии Филатова.

Судя по всему, социология, которую получают противники мэра Днепра, настолько убедительно демонстрирует его грядущую победу, что кроме бессильной злобы ничего больше не остается.

А благородно проигрывать у нас ведь не умеют.

Да и вести себя по-умному — тоже, потому что подобное нападение на Филатова только добавит несколько процентов к его победительному результату на выборах: у нас любят несправедливо обижаемых.

Что характерно, Борис под восторженные крики собравшихся продолжил свое общение с избирателями.

И множество людей захотели сфотографироваться с ним — позеленевшим снаружи, но не внутри и не боящимся общаться с людьми без охраны.

Сомневаюсь, что заказчика провокации найдут. Хотя он очевиден и общеизвестен.

И еще: выборы только начинается, а уже перейдены неписаные границы.

А что же будет, когда кампания достигнет апогея