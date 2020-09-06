Киянин влаштував стриптиз на поручнях висотки

У Києві в мікрорайоні Березняки 4 вересня очевидці помітили чоловіка, який ходив поручнями на даху багатоповерхівки, а потім почав роздягатися.

Про це повідомляє видання Vgorode.ua в Facebook.

“Хлопець балансував на слизьких поручнях, ризикуючи зірватися вниз. Коли йому набридло ходити по поручнях, він почав роздягатися”, – говориться у дописі до відео.

: u-news.com.ua

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