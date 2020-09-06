Центр Мінська обнесли колючим дротом, оточили силовики з водометами, у місто в’їхали БТР

У столиці Білорусі на 6 вересня (29-й день масових протестів) запланований черговий антиурядовий мітинг, влада стягнула до Мінська велику кількість силовиків і спецтехніки, площі в центрі оточили і огородили колючим дротом.

Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляє білоруський портал, площа Незалежності у Мінську вже оточена. При цьому підземні переходи, що ведуть на площу, закриті. На Жовтневій площі силовики розгортають колючий дріт.

Територія біля стели огороджена турнікетами з колючим дротом. Поруч знаходиться багато силовиків і спецтехніки, включаючи водомети.

У центр міста продовжують прибувати нові автобуси з силовиками. Також очевидці повідомляють, що в місто в’їхали БТР, відповідне відео з’явилося на каналі TUT.BY. До палацу Незалежності стягують важку техніку.

Також мінчани зняли на відео огорожі навколо площі Незалежності вдень 6 вересня.

Силовики зі щитами і Спецтехніка розташувалися вздовж проспекту Незалежності в районі Нацбанку, а також на вулиці Леніна.

О 12:30 на вхід і вихід закриті мінські станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Купалівська, площа Перемоги, площа Якуба Коласа. Потяги слідують без зупинки на даних станціях. Мінський метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності, які покликані нібито «забезпечити безпеку пасажирів».

Нагадаємо: у суботу, 5 вересня, у центрі Мінська пройшла чергова багатотисячна акція протесту під назвою «Жіночий марш миру».

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко. При цьому білоруси вважають що на виборах перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка задля власної безпеки була вимушена виїхати з Білорусі.