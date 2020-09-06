Минск опять вышел на массовый протест против Лукашенко

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси наались новые массовые акции протеста против Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд.

МВД Беларуси объявило, что не допустит «противоправных действий», поэтому в Минск введена дополнительная спецтехника. Милиция также перекрыла центральные проспекты города.





Приглашение на Марш единства 6 сентября NEXTA

Площадь Независимости в Минске огородили по периметру турникетами, там дежурят наряды силовиков. Пешеходы возмущены тем, что не могут воспользоваться подземными переходами и пересечь площадь.

ТАСС

ТАСС

tut.by