Экс-адвокат Трампа рассказал, как президент США восхищается Путиным, – СМИ

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готовит к выпуску мемуары, в которых рассказал про восхищение главы Белого дома российским лидером Владимиром Путиным, особенно его стилем управления.

Об этом Коэн написал в своих мемуарах, со ссылкой на The Washington Post сообщает Коммерсант.

Так Коэн пишет, что причина восхищения Дональда Трампа российским президентом «проще, чем думают многие критики». По мнению экс-адвоката, господину Трампу нравится, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — по сути так же, как (Дональд Трамп управлял. — ред.) Trump Organization».

По мнению Майкла Коэна, еще одна причина восхищения президента США господином Путиным — любовь Дональда Трампа к деньгам. Он, по информации экс-адвоката, считал Владимира Путина «богатейшим человеком мира».

Коэн был адвокатом Дональда Трампа с 2007 года. В 2018 году его приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа и махинации в банковской сфере. В этом году его отпустили под домашний арест.