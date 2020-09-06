Медики знайшли нову причину поширеного серед чоловіків раку

Лікарям вдалося знайти ще один фактор виникнення специфічно чоловічого виду онкології.

Чоловіки, у яких велика кількість жиру відкладається в районі живота, набагато більше ризикують померти від раку простати.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail з посиланням на дослідження вчених з Оксфордського університету.

У чоловіків, талія який перевищує показник в 103 сантиметри, ризик смерті від онкологічної хвороби простати на 35% вище, ніж у чоловіків, які носять штани 90 сантиметрів або менше.

В ході дослідження, в якому взяли участь понад 200 тисяч чоловіків-добровольців, не було виявлено підвищеного ризику у людей з високим загальним вмістом жиру в тілі (якщо він поширюється по всьому організму).

Вчені зробили висновок – саме конкретне розташування жиру робить чоловіків більш схильними до раку простати.

В цілому ж, жир на животі вважається найбільш небезпечним типом, оскільки він покриває життєво важливі органи – печінку, підшлункову залозу та кишечник.

За словами дослідників, це може заважати їх нормальному функціонуванню та сприяти зростанню ракових клітин.

: glavred.info

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