В ВСУ за сутки коронавирусом заразились 37 военнослужащих

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 37 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся шесть человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в ВСУ коронавирусом болеют 638 человек. Выздоровели за время пандемии 1303 человека, 6 человек умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 662 человека.