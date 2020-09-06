В Минск стянули военную технику перед Маршем Единства

В столице Беларуси снова проходит Марш единства людей, недовольных результатами голосования на президентских выборах в стране.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на белорусские СМИ.

Правительство Беларуси предпринимает экстренные меры, дабы помешать планам простых граждан пройтись по Минску и другим городам страны Маршем единства, который повторяется каждое воскресенье. Еще ночью в столицу республики начали свозить военную технику, бойцы специальных подразделений перекрыли центральный проспект Минска. Стеллу на площади Независимости — традиционное место сбора людей — огородили колючей проволокой.

МВД страны пытается перекрыть и другие проспекты в Минске, дабы не допустить антиправительственных демонстраций, поскольку там предупреждали о мерах по «предотвращению незаконных действий протестующих для соблюдения общественного порядка».

Тем не менее, около полудня люди начали массово собираться в спальных районах столицы, направляясь большими колоннами в сторону центра. На подходе к улице Пушкинской силовики попытались рассеять толпу, разогнав людей по дворам, где простых граждан снова начали задерживать люди в форме. Однако белорусы буквально через двадцать минут собрались в другой точке центра столицы и продолжили шествие по городу.

Пока силовики пытаются перекрыть одни улицы и проспекты, люди координируют народное движение, позволяя друг другу обходить кордоны и удачно миновать большинство засад. На улицы выходит все больше простых граждан, которые формируют сцепки и периодически отражают попытки задержания со стороны представителей ОМОНа и других силовых структур.



Протесты в Беларуси, фото nv.ua

То же самое происходит и в других крупных городах страны. В Гродно отмечены массовые случаи нападения молодых людей в гражданском на собравшихся горожан, впрочем, местным «титушкам» дают отпор. Подобную картину на улицах населенных пунктов страны можно увидеть каждые выходные: протесты выходят на пик по воскресеньям.