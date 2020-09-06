В Одессе супруги с 9-летним ребенком жили в парке, потому что потеряли работу и не было денег

Одесская семья вынуждена была жить в парке, лишившись работы и жилья.

Об этом сообщил Старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook.

По его словам, о случившемся сообщили неравнодушные граждане. Выяснилось, что супруги, работавшие контролерами у одного из рынков, потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Позже они были вынуждены съехать из арендованной квартиры, поскольку владелец решил ее продать.

Не имея денег, семья была вынуждена несколько дней жить в парке прямо недалеко от той квартиры, где они находились раньше. Сотрудник ювенальной превенции отметил, что родители 9-летнего мальчика были трезвыми на момент его визита и предложил поместить в реабилитационный центр их ребенка, пока супруги не найдут жилье и работу.

Они согласились, однако той же ночью мать мальчика умерла. Согласно предварительным данным, у нее был ВИЧ. Неравнодушные люди оплатили мужчине проживание в хостеле на момент, пока он не трудоустроится. Позже выяснилось, что он не является отцом ребенка и полицейские начали расследование для выяснения местонахождения кровного родителя.