Іванка Трамп повторила білосніжний образ королеви Летиції (фото)

Іванка Трамп зараз часто з’являється на публіці, незважаючи на пандемію – Дональд Трамп готується до чергових президентських виборів та потребує підтримки від усієї сім’ї.

Вчора Іванка відвідала найбільшу моторну компанію в країні, і зробила це в ідеальному мінімалістським образі – в білосніжному костюмі з блейзером без рукавів і з величезними накладними кишенями.

Елегантний костюм – авторства швейцарської фірми Akris, однією з улюблених в гардеробі княгині Шарлен з Монако. Проте, цей конкретний образ нагадав публіці вихід королеви Летиції. У листопаді 2003 року тодішній принц Філіп оголосив про свої заручини і майбутня наречена позувала в саду в дуже схожому білосніжному костюмі Armani, який тут же увійшов в історію.

: bilshe.com

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