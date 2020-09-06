В России обвинили НАТО в попытках вернуть «холодную войну»

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил убеждение, что НАТО стремится вернуться к противостоянию с РФ, как во времена холодной войны.

По его словам, это якобы видно по тому, как Альянс развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему ПРО в Восточной Европе. Об этом он заявил по завершении «Армейских игр – 2020», передает .

«По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», – сказал российский министр.

Он утверждает, что причина такого настроения в НАТО очевидна. Там якобы недовольны тем, что РФ проводит «независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов».

По его убеждению, «растущий международный авторитет» России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.

«Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок», – высказался Шойгу.

Он добавил, что у Кремля обеспокоенность вызывает не столько ведение НАТО разведки, сколько «попытки блока демонстрировать силу».