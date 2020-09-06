Жители Николаева устроили самосуд над педофилом

В субботу, 5 сентября, вечером в центре Николаева родители избили мужчину, который приставал к несовершеннолетнему ребенку.

Видео прислал изданию «Новости-N» очевидец происшествия.

Автор ролика указывает, что инцидент произошел на улице Садовой. Неизвестный начал приставать к ребенку, это увидели взрослые, в том числе и родители ребенка. Они избили мужчину, после чего вызвали полицию.

«Педофил приставал к ребенку, родители его поймали, предварительно дав по морде, и вызвали полицию. Прибыло девять патрульных машин, педофила увезли», – пишет очевидец.